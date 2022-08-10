Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов и литовских государственных наград за участие в шоу «Лебединое озеро» в Сочи.

Об этом сообщает ТАСС.

В 2000-м танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награжден рыцарскими крестами Ордена Гедиминаса.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР решила представлять Литву вместе со своим будущим супругом Повиласом Ванагасом.

Науседа отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства.

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка