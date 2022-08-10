Загитова может выступить с показательными номерами в серии Гран-при России: «Если предложат, скорее всего, соглашусь. И новые программы будут»

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Серия Гран-при России Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что может выступить с новыми показательными номерами в серии Гран-при России.

– Впереди новый сезон. Ждать ли болельщикам вашего появления на льду во время новой серии российского Гран-при? Например, с показательными программами.

– Пока еще не обсуждали эту тему. На протяжении ближайшего месяца я буду здесь, в Сочи. А дальше – если предложат выступить, скорее всего, соглашусь. И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича (Глейхенгауза) их сделать.

– Конкретные идеи программ уже есть?

– Есть парочка. Но вам я о них не расскажу, ха-ха, – сказала Загитова.

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