Тадич отбился от двух вооруженных грабителей около своего дома, у него повреждена рука. У капитана «Аякса» пытались забрать часы

Теги высшая лига Нидерланды Аякс происшествия Душан Тадич Футбол

Капитан «Аякса» Душан Тадич отбился от вооруженных грабителей, которые ждали его у дома.

В ночь с 27 на 28 июля футболист был атакован двумя вооруженными грабителями неподалеку от своего дома. Они хотели отнять у Душана часы, сообщает De Telegraaf.

Тадич выходил из машины, когда к нему подошли два человека в шлемах. Футболист сразу понял, что что-то не так, и попытался убежать. После небольшой погони между грабителями и игроком «Аякса» завязалась потасовка. Тадичу удалось открыть забрало шлема одного из грабителей и ударить его в лицо.

Душан получил небольшое повреждение руки. Также ему порвали одежду.

От грабителей ему удалось скрыться в небольшом местном кафе, которое находилось рядом. Нападавшие на него люди уехали с места преступления на скутере. 

Отмечается, что эти же люди пытались проникнуть в дом Тадича за несколько дней до этого инцидента. Они звонили в дверь под видом курьеров, доставивших пиццу, но футболиста не было дома, а его жена не открыла дверь из-за возникших у нее опасений.

30 июля Тадич целиком отыграл матч за Суперкубок Нидерландов в составе «Аякса» против ПСВ (3:5). На его руке были пластыри.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные