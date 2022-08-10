ЭСК РФС признала удаление Одоевского в матче «Ахмат» – «Зенит» верным, неудаление Трошечкина – ошибочным

ЭСК РФС признала верным удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского в матче с «Ахматом».

Голкипер был удален на 41-й минуте игры 4-го тура Мир – он выскочил за границу штрафной и сбил игрока Лечи Садулаева, который опередил Деяна Ловрена.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Зенит», понимая, что не успел сыграть в мяч, начав группироваться перед атакующим игроком команды «Ахмат» Лечи Садулаевым, стремившемся перепрыгнуть через вратаря, совершил контакт приподнятой ногой с ногой нападающего, что очевидно явилось причиной его падения.

Члены комиссии считают, что действия вратаря расцениваются как фол по неосторожности, однако, в тактическом плане этот фол являлся лишением соперника явной возможности забить гол, так как ворота были не защищены, мяч у атакующего игрока находился под контролем, и угол, с которого нападающий потенциально мог пробить по воротам, был достаточным для явной возможности поразить ворота соперников», – говорится в решении комиссии.

В то же время ЭСК признала ошибочным решение бригады арбитров во главе с не удалять полузащитника «Ахмата» .

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступая в единоборство за мяч с соперником на высокой скорости и успев первым вскользь сыграть в мяч, продолжая свое инерционное движение в направлении игрока команды «Зенит» Вильмара Барриоса, совершил контакт прямой ногой с использованием открытых шипов в незащищенную область боковой поверхности голени.

Большинство членов комиссии считает, что действие игрока «Ахмата» следует расценивать как серьезное нарушение правил игры по причине того, что он не предпринял ничего для того, чтобы избежать контакта с соперником или, по крайней мере, смягчить последствия от этого контакта, что угрожало здоровью соперника», – говорится в заключении.