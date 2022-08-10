«Химки» объявили о назначении Писарева главным тренером. Контракт – до лета 2024 года

объявили о смене главного тренера команды.

Клуб расторг контракт с , который пришел в клуб по ходу предыдущего сезона и помог ему сохранить прописку в .

Новым главным тренером «Химок» назначен , с которым заключен договор до конца сезона-2023/24.

«Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в Премьер-лиге в качестве главного тренера.

У «Химок» подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям», – заявил новый главный тренер подмосковной команды.

Писарев будет совмещать работу в «Химках» и сборной России, где он входит в тренерский штаб .

Пишут, что весной Юран предлагал договорняк «Ростову» – и будто за это его и уволили. Карпин и «Химки» уже опровергли