Де Йонг не намерен менять условия контракта с «Барсой» и хочет отработать его. Юристы Френки сообщили Ла Лиге и FIFPro о действиях клуба

Френки де Йонг намерен отработать контракт с «Барселоной», действующий до 2026 года, до конца.

Mundo Deportivo утверждает, что полузащитник хочет преуспеть в составе каталонского клуба. Он не намерен уходить в «Манчестер Юнайтед», с которым «Барселона» уже согласовала трансфер игрока за 85 млн евро с учетом бонусов, или в «Челси».

На де Йонга не влияет намерение «Барсы» обратиться в прокуратуру из-за его контракта. Он считает, что таким образом клуб пытается вынудить его пересмотреть действующее соглашение в сторону понижения.

Окружение Френки сообщило Mundo Deportivo, что его юристы внимательно следят за шагами, которые предпринимает . Сторона игрока уже сообщила о действиях каталонского клуба в Испанский профсоюз футболистов, FIFPro и , которая в октябре 2020 года утвердила контракт де Йонга. Соглашения Жерара Пике, Клемана Лангле и Марка-Андре тер Стегена тоже были одоберны лигой.

Де Йонг считает себя жертвой «Барсы», он считает, что клуб начал против него клеветническую кампанию, направленную на ухудшение его имиджа. Для хавбека это неприемлемо, но он не намерен сдаваться. Родственники де Йонга оценивают шансы на пересмотр действующего контракта в «0,0 процента».

В окружении де Йонга сообщили Mundo Deportivo, что «он очень силен психологически и настроен позитивно». Френки ждет начала сезона и нацелен на борьбу за титулы в составе «Барсы». Кроме того, окружение де Йонга подчеркнуло, что у игрока очень хорошие отношения с Хави.

Френки ждет того, как будут развиваться события в дальнейшем, но сейчас он хотел бы не делать каких-либо заявлений и готовиться к новому сезону. Его агенты тоже не собираются прерывать молчание, так как понимают, что любое их заявление сейчас может навредить игроку.