Куртуа не пропускает в 4 финалах подряд за «Реал». Он отбил все 19 ударов в створ в этих матчах

Тибо Куртуа практически не пропускает в финальных матчах за «Реал».
Вратарь сыграл на ноль в игре за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом» (2:0).
Бельгиец отбил все 19 ударов в створ в четырех финалах национальных и европейских турниров за «Мадрид». Таким образом, он ни разу не пропустил в финалах Суперкубков Испании 2019/20 и 2021/22, в финале Лиги чемпионов-2021/22 и сегодня в матче за Суперкубок Европы – 4 финала подряд.
Куртуа пропустил в финале, играя за «Реал», лишь однажды – от «Аль-Айна» в финале клубного чемпионата мира в 2018 году (4:1).