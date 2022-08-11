Куртуа не пропускает в 4 финалах подряд за «Реал». Он отбил все 19 ударов в створ в этих матчах

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Тибо Куртуа практически не пропускает в финальных матчах за «Реал».

Вратарь сыграл на ноль в игре за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом» (2:0).

Бельгиец отбил все 19 ударов в створ в четырех финалах национальных и европейских турниров за «Мадрид». Таким образом, он ни разу не пропустил в финалах Суперкубков Испании 2019/20 и 2021/22, в финале Лиги чемпионов-2021/22 и сегодня в матче за Суперкубок Европы – 4 финала подряд.

Куртуа пропустил в финале, играя за «Реал», лишь однажды – от «Аль-Айна» в финале клубного чемпионата мира в 2018 году (4:1).

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