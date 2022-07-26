«Краснодар» разнес арбитров и высмеял Федуна, «Челси» мстит «Барсе» за Кунде, Мендеш все еще хочет пристроить Роналду, Медведев №1 уже 10 недель, Губерниев и Медведева на ТНТ и другие новости

1. «Краснодар» спустя полтора дня обрушился с критикой на судейство в игре со «Спартаком», выложив едкий ролик, в котором также были высмеяны высказывания Леонида Федуна. После этого выяснилось, что Сергей Галицкий без разрешения зашел в судейскую после матча. В общей сложности «Краснодар» просит рассмотреть три эпизода. «Спартак» ответил роликом с мемами и сценами из фильмов, а Зарема осудила «быков» за отсутствие поддержки, когда с судьями бодались сами красно-белые.

2. «Челси» заблокирует переходы Алонсо и Аспиликуэты в «Барселону» из-за Кунде, который выбрал каталонскую команду. Вдобавок, Тухель обеспокоен низким ростом французского защитника. «Барса», впрочем, нашла замену Алонсо в «Сельте».

3. Криштиану возвращается в Манчестер на переговоры с «МЮ» о своем будущем. Тен Хаг попробует убедить его остаться, однако португалец хочет играть в ЛЧ и считает «Атлетико» претендентом на победу – и Симеоне вроде как не прочь видеть португальца в своей команде, к тому же девушка Роналду Джорджина подписалась на жену аргентинца в соцсетях. Жорже Мендеш в любом случае продолжит пристраивать Криша – в «Атлетико», «Баварию» или «Челси».

4. Медведев проводит 10-ю неделю в качестве первой ракетки мира – это рекорд России. Даниила уже можно считать величайшим теннисистом страны?

5. Губерниев анонсировал участие Медведевой в реалити-шоу «Вызов» на ТНТ. Съемки начнутся в августе.

6. Гильермо Варела объявился на базе «Динамо» – вернулся забрать вещи и уехал, ни с кем не попрощавшись.

7. Бывший игрок «Лейкерс» Станислав Медведенко продает два чемпионских перстня НБА, чтобы собрать деньги для Украины.

8. Глава РФС Александр Дюков получил Fan ID – да, ему тоже пришлось посетить МФЦ.

9. СКА подписал Яшкина на год, выменяв права на форварда у «Динамо». Московский клуб получит 35 млн рублей.

10. Окружение Лапорты налаживает контакты с окружением Месси в надежде убедить Лео вернуться в «Барселону». Фати считает, что клуб должен организовать Лео достойное прощание.

11. Олимпиада-2024 в Париже пройдет под девизом «Широко открытые Игры».

12. Поль Погба уже травмировался в «Ювентусе» и теперь может пропустить два месяца.

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