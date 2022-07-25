Депутат Терюшков: «Нужно отказаться от легионеров, на место молодых приходят «варелы». У нас золотое время сейчас»

Депутат Роман Терюшков предложил отказаться от легионеров в российском футболе.

«На протяжении двух лет, как я плотно занялся «Химками», мы понимали, что у нас есть детские школы, порядка 40 детей заключили контракты с клубами.

И все сидят на лавках! Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят «варелы».

Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков.

Текущие контрактные обязательства мы выполним, Россия всегда их выполняет от точки до точки. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока.

Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие 5-10 лет потратить на своих ребят. Это нормальная практика», – скзаал член комитета Госдумы по физической культуре.

Варела из «Динамо» пропал – ночью тайно покинул базу. Хотя неделю назад говорил, что останется