Варела вернулся на базу «Динамо» за вещами («СЭ»)

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Гильермо Варела появился на базе «Динамо».

Уругвайский футболист вернулся на базу московского клуба, но сделал это для того, чтобы собрать свои вещи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Варела планирует в ближайшее время отправиться в Бразилию, где интерес к нему проявляет «Фламенго».

24 июля стало известно, что Варела ночью тайно покинул базу «Динамо» и пропустил матч против «Торпедо» (4:0). Клуб назвал его поведение нарушением контрактных обязательств.

Варела из «Динамо» пропал – ночью тайно покинул базу. Хотя неделю назад говорил, что останется

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