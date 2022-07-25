Олимпиада-2024 в Париже пройдет под девизом «Широко открытые Игры»

Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представил слоган будущих соревнований.

Слоганом Олимпиады станет фраза «Широко открытые Игры» (Games Wide Open).

«Широко открытые Игры – это приглашение всему миру присоединиться и испытать новые эмоции.

Наши Игры обещают новые впечатления и острые ощущения. Новые дисциплины, соревнования на открытом воздухе в самом сердце Парижа, уникальная церемония открытия на Сене, марафон для всех, чтобы каждый мог поучаствовать в этом знаковом олимпийском событии.

Это – сила. Сила открыть наши сердца и умы, перестать видеть в различиях препятствия. Между олимпийцами и паралимпийцами, Олимпийскими и Паралимпийскими играми, мужчинами и женщинами: наши Игры будут проходить при полном паритете.

Это также и мечта, которую разделяют все, кто создает эти Игры.

Это новаторские Игры, представляющие мир завтрашнего дня, где будут создаваться и тестироваться решения, которые действительно будут служить обществу», – заявил глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.

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