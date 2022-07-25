Президент Крымского футбольного союза: «Скоро вместе с Россией будем играть в одной лиге. Сычевой – не последний продукт крымского футбола на уровне РПЛ»

Президент Крымского футбольного союза прокомментировал хет-трик Владимира Сычевого в матче Мир .

Нападающий забил три мяча в игре против «Урала» (3:0).

«Владимир Сычевой – хороший и одаренный футболист, которого я не раз видел на поле, когда он играл в Крыму.

Это парень с большим будущим. Когда человек одарен, то он может показать себя не только в чемпионате Крыма, но и на более высоком уровне.

Считаю, что в нашем чемпионате много футболистов высокого уровня. У них есть будущее. Есть одаренная молодежь. Сычевой – это не первый и не последний продукт крымского футбола, который заиграет на уровне РПЛ.

Приятно, что такие футболисты из Крыма, как Хлусевич и Сычевой, проявляют себя и показывают хорошую игру в командах Премьер-лиги.

У них есть возможность улучшить свои результаты, быть полезными в своих клубах и приносить славу как крымскому, так и российскому футболу.

Крымская Премьер-лига имеет много высококлассных футболистов, команд и тренеров. Все они показывают приличный уровень профессионализма.

Думаю, что все не за горами, и скоро мы вместе с Россией будем играть в одной Премьер-лиге», – сказал Сергей Бородкин.

Автор первого хет-трика сезона – Владимир Сычевой. Это кто? 🙄