Роналду считает «Атлетико» претендентом на победу в Лиге чемпионов. Симеоне не будет против трансфера, хотя с ним это еще не обсуждали

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне возможные трансферы Альваро Мората Футбол

Появились новые подробности возможного перехода Криштиану Роналду в «Атлетико».

Известно, что португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, и испанский клуб, по мнению Роналду, находится в числе претендентов на победу в турнире.

С главным тренером мадридской команды Диего Симеоне трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» еще не обсуждался.

Но в то же время предполагается, что аргентинец поддержит переход 37-летнего игрока, поскольку этот ход увеличит атакующий и голевой потенциал команды.

При этом «Атлетико» потребуется внести изменения в состав, чтобы позволить себе трансфер Роналду. Клубу нужно продать как минимум двух футболистов, одним из них может стать форвард Альваро Мората, а другим – кто-то еще из полузащитников и нападающих.

Ранее сообщалось, что ради Роналду «Атлетико» может расстаться с форвардом Антуаном Гризманном.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные