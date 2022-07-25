Роналду считает «Атлетико» претендентом на победу в Лиге чемпионов. Симеоне не будет против трансфера, хотя с ним это еще не обсуждали

Появились новые подробности возможного перехода Криштиану Роналду в «Атлетико».
Известно, что португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, и испанский клуб, по мнению Роналду, находится в числе претендентов на победу в турнире.
С главным тренером мадридской команды Диего Симеоне трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» еще не обсуждался.
Но в то же время предполагается, что аргентинец поддержит переход 37-летнего игрока, поскольку этот ход увеличит атакующий и голевой потенциал команды.
При этом «Атлетико» потребуется внести изменения в состав, чтобы позволить себе трансфер Роналду. Клубу нужно продать как минимум двух футболистов, одним из них может стать форвард Альваро Мората, а другим – кто-то еще из полузащитников и нападающих.
Ранее сообщалось, что ради Роналду «Атлетико» может расстаться с форвардом Антуаном Гризманном.