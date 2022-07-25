Роналду считает «Атлетико» претендентом на победу в Лиге чемпионов. Симеоне не будет против трансфера, хотя с ним это еще не обсуждали

Появились новые подробности возможного перехода в .

Известно, что португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, и испанский клуб, по мнению Роналду, находится в числе претендентов на победу в турнире.

С главным тренером мадридской команды трансфер нападающего еще не обсуждался.

Но в то же время предполагается, что аргентинец поддержит переход 37-летнего игрока, поскольку этот ход увеличит атакующий и голевой потенциал команды.

При этом «Атлетико» потребуется внести изменения в состав, чтобы позволить себе трансфер Роналду. Клубу нужно продать как минимум двух футболистов, одним из них может стать форвард , а другим – кто-то еще из полузащитников и нападающих.

Ранее сообщалось, что ради Роналду «Атлетико» может расстаться с форвардом Антуаном Гризманном.