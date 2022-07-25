«Краснодар» выложил видео спорных моментов игры со «Спартаком»: «Присоединяемся к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы»

«Краснодар» отреагировал видеороликом на действия главного арбитра в матче со «Спартаком».
Краснодарский клуб опубликовал несколько видеофрагментов из игры второго тура Мир РПЛ (1:4).
1) эпизод после углового удара с участием Александра Соболева и Вячеслав Литвинова на 31-й минуте.
«Удар по лицу, вторая желтая карточка, удаление», – написано в титрах видео.
2) в результате этого момента Соболев показал жест рукой в адрес Джона Кордобы.
«Неспортивное поведение, вторая желтая карточка, удаление», – гласит подпись.
3) момент с первым голом «Спартака», который забил Роман Зобнин. По мнению «Краснодара», в этой ситуации из-за игры рукой гол должен был быть отменен.
4) эпизод с удалением Александра Черникова. «Актерское мастерство Виктора Мозеса», – написано в видео.
«ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», – говорится в соцсетях «быков».
На матче в качестве главного судьи работал Кирилл Левников.