«Краснодар» выложил видео спорных моментов игры со «Спартаком»: «Присоединяемся к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы»

«Краснодар» отреагировал видеороликом на действия главного арбитра в матче со .

Краснодарский клуб опубликовал несколько видеофрагментов из игры второго тура Мир (1:4).

1) эпизод после углового удара с участием и Вячеслав Литвинова на 31-й минуте.

«Удар по лицу, вторая желтая карточка, удаление», – написано в титрах видео.

2) в результате этого момента Соболев показал жест рукой в адрес Джона Кордобы.

«Неспортивное поведение, вторая желтая карточка, удаление», – гласит подпись.

3) момент с первым голом «Спартака», который забил Роман Зобнин. По мнению , в этой ситуации из-за игры рукой гол должен был быть отменен.

4) эпизод с удалением Александра Черникова. «Актерское мастерство », – написано в видео.

«ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», – говорится в соцсетях «быков».

На матче в качестве главного судьи работал Кирилл Левников.