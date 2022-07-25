Зарема о судействе: «Когда мы просили прозрачности, «Краснодар» жил по принципу «моя хата с краю». Мы не заходили в судейские, а говорили открыто»

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Зарема Салихова высказалась о судействе в матче между «Краснодаром» и «Спартаком».

После игры второго тура Мир РПЛ «быки» выпустили видеоролик со спорными решениями главного арбитра Кирилла Левникова. «ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», – говорится в соцсетях клуба.

После матча владелец «Краснодара» Сергей Галицкий без разрешения зашел в судейскую

«Почему «Краснодар» адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей. Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю».

При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов», – сказала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал

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