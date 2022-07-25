«Барсе» интересен Галан как альтернатива Алонсо. «Сельта» не хочет продавать защитника дешевле 18 млн евро

определилась с альтернативой .

Ранее стало известно, что заблокирует трансферы Алонсо и Аспиликуэты в «Барселону» из-за подписания каталонцами Жюля Кунде.

По информации Mundo Deportivo, «Барса» заинтересована в подписании защитника «Сельты» Хави Галана. Этот игрок нравится главному тренеру «блауграны» Хави.

не хочет продавать Галана и отпустит его, только если покупатели заплатят 18 миллионов евро – сумму отступных, прописанных в контракте. В «Барсе» знают о требованиях «Сельты», но все же попытаются снизить цену.

В 37 матчах прошлого сезона 27-летний футболист сделал 3 ассиста и получил 9 желтых карточек. Его статистика – здесь.