«Краснодар» обратится в ЭСК по 3 эпизодам игры со «Спартаком»: удар Соболева локтем в лицо Литвинову, игра рукой Мартинса и удаление Черникова

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Краснодар Виктор Мозес Кирилл Левников Кристофер Мартинс Перейра Александр Черников Александр Соболев ЭСК РФС Футбол

«Краснодар» попросит РФС объяснить решения арбитра в матче со «Спартаком».

Краснодарская команда уступила красно-белым (1:4) во втором туре Мир РПЛ, играя больше тайма в меньшинстве после удаления хавбека Александра Черникова.

Клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) касательно трех эпизодов прошедшей игры.

Первый момент – когда на 31-й минуте Александр Соболев попал локтем по лицу Вячеслава Литвинова, второй – игра рукой Кристофера Мартинса перед первым голом Романа Зобнина, третий – удаление Черникова после единоборства с Виктором Мозесом.

Главным арбитром матча был Кирилл Левников.

«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал

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