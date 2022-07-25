«Краснодар» обратится в ЭСК по 3 эпизодам игры со «Спартаком»: удар Соболева локтем в лицо Литвинову, игра рукой Мартинса и удаление Черникова

«Краснодар» попросит РФС объяснить решения арбитра в матче со «Спартаком».
Краснодарская команда уступила красно-белым (1:4) во втором туре Мир РПЛ, играя больше тайма в меньшинстве после удаления хавбека Александра Черникова.
Клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) касательно трех эпизодов прошедшей игры.
Первый момент – когда на 31-й минуте Александр Соболев попал локтем по лицу Вячеслава Литвинова, второй – игра рукой Кристофера Мартинса перед первым голом Романа Зобнина, третий – удаление Черникова после единоборства с Виктором Мозесом.
Главным арбитром матча был Кирилл Левников.
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