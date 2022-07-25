«Челси» готов выйти из переговоров по Кунде, если вскоре не будет прорыва. Тухеля беспокоит рост защитника «Севильи»

«Челси» может отказаться от намерения приобрести защитника «Севильи» .

Как информирует The Guardian, «Челси» опасается, что его опередит в борьбе за француза, и для того, чтобы не терять время зря, рассматривает возможность прекращения переговоров. Если в ближайшее время не будет заметного прогресса, лондонцы готовы переключиться на другие варианты.

Еще один фактор, приближающий «синих» к отказу от Кунде, – это рост футболиста, составляющий 178 см. По мнению главного тренера , этого может быть недостаточно для .

Кунде выбрал «Барселону» по спортивному критерию, пообщавшись с Хави и Тухелем (Елена Кондис)