«Челси» готов выйти из переговоров по Кунде, если вскоре не будет прорыва. Тухеля беспокоит рост защитника «Севильи»

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«Челси» может отказаться от намерения приобрести защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Как информирует The Guardian, «Челси» опасается, что «Барселона» его опередит в борьбе за француза, и для того, чтобы не терять время зря, рассматривает возможность прекращения переговоров. Если в ближайшее время не будет заметного прогресса, лондонцы готовы переключиться на другие варианты.

Еще один фактор, приближающий «синих» к отказу от Кунде, – это рост футболиста, составляющий 178 см. По мнению главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, этого может быть недостаточно для АПЛ.

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