Губерниев анонсировал участие Медведевой в реалити-шоу «Вызов» на ТНТ. Он будет ведущим проекта

Комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал участие двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в спортивно-интеллектуальном шоу «Вызов» на ТНТ.

Съемки проекта пройдут в августе в Карелии. Ведущим шоу выступит Губерниев.

«Придется оставить родной канал «Матч ТВ» на месяц – это будет действительно полное погружение в неведомую историю на канале ТНТ.

Программа «Вызов» – это сплав спорта и интеллекта. Меня учили, что неинтеллигентный спортсмен не может добиться успеха в спорте.

А когда мы увидим, в том числе и Евгению Медведеву, и некоторых так называемых «селебов», которых, как мне кажется, внимательнейшим образом возьмут в оборот лучшие люди страны, наша молодежь...

Мы действительно отобрали тех, кто составляет молодую элиту. В этом спортивно-интеллектуальном реалити сойдутся лед и пламя.

Думаю, это будет огромный успех для спортивной аудитории, потому что кто-то раскроется абсолютно по-новому», – рассказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».