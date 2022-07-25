Губерниев анонсировал участие Медведевой в реалити-шоу «Вызов» на ТНТ. Он будет ведущим проекта

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Комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал участие двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в спортивно-интеллектуальном шоу «Вызов» на ТНТ. 

Съемки проекта пройдут в августе в Карелии. Ведущим шоу выступит Губерниев. 

«Придется оставить родной канал «Матч ТВ» на месяц – это будет действительно полное погружение в неведомую историю на канале ТНТ. 

Программа «Вызов» – это сплав спорта и интеллекта. Меня учили, что неинтеллигентный спортсмен не может добиться успеха в спорте.

А когда мы увидим, в том числе и Евгению Медведеву, и некоторых так называемых «селебов», которых, как мне кажется, внимательнейшим образом возьмут в оборот лучшие люди страны, наша молодежь...

Мы действительно отобрали тех, кто составляет молодую элиту. В этом спортивно-интеллектуальном реалити сойдутся лед и пламя. 

Думаю, это будет огромный успех для спортивной аудитории, потому что кто-то раскроется абсолютно по-новому», – рассказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». 

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