Роналду сегодня вернется в Манчестер на переговоры с «МЮ» о своем будущем

Нападающий Криштиану Роналду сегодня возвращается в Манчестер.

Как информирует The Athletic, форвард прилетит с целью обсудить с свое будущее. Также в ближайшие дни, как ожидается, состоится его разговор с главным тренером Эриком тен Хагом.

Португалец еще не приступал к предсезонной подготовке в составе команды, сославшись на семейные причины. Будет ли он тренироваться со вторника, пока неясно.

Как сообщалось ранее, Роналду надеется перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, если поступит подходящее предложение. «МЮ» же рассчитывает, что 37-летний футболист останется до конца контракта.

Окружение Роналду благодарно директору «МЮ» за его отношение к семейным проблемам форварда