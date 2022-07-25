Этери Тутберидзе: «Один грамм жира – это один грамм лени. Вот насколько поправились – настолько и ленивые»

Тренеры по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова обсудили тему лишнего веса у спортсменов.
Тарасова: Тяжелые, конечно, первые месяцы работы. Пока ты посмотришь на них, насколько они поправились.
Тутберидзе: Они же еще и приходят какие-то все... не знаю. Вы знаете, я всегда говорю, что один грамм жира – это один грамм лени.
Тарасова: Ленивые. Лень, конечно.
Тутберидзе: Вот насколько они поправились, настолько они и ленивые.
Тарасова: Конечно, вес – это лень. Надо себя заставить встать, пойти, побежать.
«Мы беспокойный народ. Когда нас выпустят, выйдем как звери, все унесем». Тарасова и Тутберидзе пообщались на тренировке