Станислав Медведенко продает два чемпионских перстня НБА. Деньги пойдут на восстановление детских спортзалов в Украине

Бывший игрок продает два чемпионских перстня НБА, чтобы собрать деньги для Украины.

43-летний Медведенко выступал на позиции тяжелого форварда в чемпионских командах «Лейкерс» в 2001 и 2002 годах, играя вместе с Кобе Брайантом и Шакилом О’Нилом.

Вырученная от продажи перстней сумма отправится в фонд украинского экс-игрока НБА Fly High Foundation. Его цель – восстановление спортивной инфраструктуры школ и запуск сети общественных спортивных клубов.

«Нам нужно много денег, чтобы отремонтировать школы. И спортивные залы будут последними в очереди на ремонт. Когда наступит зима, детям нужно играть в помещении», – сказал Медведенко.

Аукцион начался на прошлой неделе и продлится до 5 августа. По оценкам компании Laguna Niguel, расположенной в Калифорнии, оба перстня помогут выручить не менее 100 000 долларов.

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