Инсайдер Романо о Роналду: «Мендеш снова попробует договориться с «Челси», «Баварией» и «Атлетико»

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Нападающий Криштиану Роналду все еще может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».

«Мы знаем, что «Челси» предлагали возможность подписать Роналду. Жорже Мендеш обсуждал это с клубом, но Томас Тухель ответил отказом 10-15 дней назад. Он не хотел совершать этот трансфер.

Но я уверен, что Мендеш снова будет пытаться договориться с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» до закрытия трансферного окна», – сказал инсайдер Фабрицио Романо.

Роналду сегодня вернется в Манчестер на переговоры с «МЮ» о своем будущем

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