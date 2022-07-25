Инсайдер Романо о Роналду: «Мендеш снова попробует договориться с «Челси», «Баварией» и «Атлетико»

Нападающий Криштиану Роналду все еще может перейти из в .

«Мы знаем, что «Челси» предлагали возможность подписать Роналду. обсуждал это с клубом, но ответил отказом 10-15 дней назад. Он не хотел совершать этот трансфер.

Но я уверен, что Мендеш снова будет пытаться договориться с «Челси», «Баварией» и до закрытия трансферного окна», – сказал инсайдер Фабрицио Романо.

Роналду сегодня вернется в Манчестер на переговоры с «МЮ» о своем будущем