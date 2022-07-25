Инсайдер Романо о Роналду: «Мендеш снова попробует договориться с «Челси», «Баварией» и «Атлетико»

Нападающий Криштиану Роналду все еще может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».
«Мы знаем, что «Челси» предлагали возможность подписать Роналду. Жорже Мендеш обсуждал это с клубом, но Томас Тухель ответил отказом 10-15 дней назад. Он не хотел совершать этот трансфер.
Но я уверен, что Мендеш снова будет пытаться договориться с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» до закрытия трансферного окна», – сказал инсайдер Фабрицио Романо.
Роналду сегодня вернется в Манчестер на переговоры с «МЮ» о своем будущем