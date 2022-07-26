Тен Хаг постарается убедить Роналду остаться в «МЮ». Планы игрока не изменились – он хочет играть в ЛЧ

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Криштиану Роналду примет участие в завтрашней тренировке «Манчестер Юнайтед»

Ранее стало известно, что нападающий вернется в Манчестер, чтобы обсудить с клубом свое будущее. 

Marca сообщает, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг постарается убедить форварда остаться в команде и стать частью нового проекта. Однако это будет сложно, поскольку пока что планы игрока не изменились – он по-прежнему хочет играть в Лиге чемпионов. 

Футболист не хочет становиться причиной конфликта в клубе, и именно поэтому в ближайшее время будет тренироваться с английской командой.

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