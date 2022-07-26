Тен Хаг постарается убедить Роналду остаться в «МЮ». Планы игрока не изменились – он хочет играть в ЛЧ

примет участие в завтрашней тренировке .

Ранее стало известно, что нападающий вернется в Манчестер, чтобы обсудить с клубом свое будущее.

Marca сообщает, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг постарается убедить форварда остаться в команде и стать частью нового проекта. Однако это будет сложно, поскольку пока что планы игрока не изменились – он по-прежнему хочет играть в чемпионов.

Футболист не хочет становиться причиной конфликта в клубе, и именно поэтому в ближайшее время будет тренироваться с английской командой.