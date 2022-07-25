СКА подписал Яшкина на год, выменяв права на форварда у «Динамо»

Нападающий Дмитрий Яшкин стал игроком .

Петербургский клуб и московское произвели обмен, в результате которого армейцы получили спортивные права на форварда сборной Чехии. СКА заключил с хоккеистом однолетний контракт – соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Яшкин родился в 1993 году в Омске, но является воспитанником чешской хоккейной школы «Всетин».

Профессиональную карьеру нападающий начал в системе «Славии» из Праги, а затем отправился в Северную Америку. В НХЛ Яшкин дебютировал 9 апреля 2013 года в составе «Сент-Луиса», первый гол забил 28 декабря в ворота «Чикаго».

После шести лет выступления за «Сент-Луис» и «Вашингтон» форвард перебрался в КХЛ, став игроком московского «Динамо». В составе бело-голубых он с 38 голами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата-2020/21.

Сезон-2021/22 нападающий провел в Северной Америке, выступая за «Аризону». Всего в НХЛ Яшкин отыграл 329 матчей и набрал 74 балла, в на его счету 137 очков в 133 играх.

Детальную статистику 29-летнего игрока можно посмотреть здесь.