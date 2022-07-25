Варела не попрощавшись покинул базу «Динамо». Уругваец приезжал за вещами («СЭ»)

Защитник Гильермо Варела забрал вещи с базы «Динамо» и не стал обращаться к партнерам.
По сведениям «Спорт-Экспресса», уругваец перед отъездом не прощался с командой. Он поговорил только с теми, кто случайно встретился ему на пути.
29-летний игрок в ближайшее время намерен отправиться в Бразилию, где интерес к нему проявляет «Фламенго».
24 июля стало известно, что Варела ночью тайно покинул базу «Динамо» и пропустил матч против «Торпедо» (4:0). Клуб назвал его поведение нарушением контрактных обязательств.
Варела из «Динамо» пропал – ночью тайно покинул базу. Хотя неделю назад говорил, что останется