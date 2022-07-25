СКА заплатил 35 млн рублей «Динамо» за права на Яшкина («СЭ»)

Стала известна сумма компенсации за Дмитрия Яшкина.

Ранее СКА выменял права на форварда у «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма компенсации составила 35 миллионов рублей.

Отметим, что «Матч ТВ» сообщал о 45 миллионах.

В сезоне-2021/22 Яшкин выступал за «Аризону», но провел всего 12 матчей из-за травмы.

Предыдущие два сезона форвард отыграл за московское «Динамо». В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ с 38 голами в 59 играх регулярного чемпионата.

На Яшкина претендовали «Металлург», «Салават» и «Автомобилист». СКА выиграл борьбу