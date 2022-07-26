Погба может пропустить 2 месяца из-за травмы мениска. Хавбеку «Юве», вероятно, нужна операция

Теги Ювентус серия А Италия травмы Поль Погба Здоровье Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит начало сезона из-за травмы правого колена.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, французу, скорее всего, потребуется операция в связи с диагностированным у него повреждением мениска. В таком случае восстановление займет порядка двух месяцев – до конца сентября или начала октября.

В ближайшее время футболиста ожидает специализированное ортопедическое обследование.

В прошлом сезоне Погба, покинувший этим летом «Манчестер Юнайтед», провел 20 матчей в АПЛ и отдал 9 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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