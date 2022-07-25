Депутат Свищев предложил перенести Олимпиаду-2024 в Россию: «В Европе нечего жрать, нечем дома отапливать. Пусть попросят нас протянуть руку помощи»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил перенести летние Олимпийские игры 2024 года из Парижа в Россию.

«В Европе людям, извините, жрать нечего и нечем дома отапливать. В этой ситуации абсолютно логично слышать о серьезных проблемах при подготовке к Олимпийским играм.

Мне кажется, им нужно правильно расставить приоритеты: они хотят провести качественный праздник или все-таки найти деньги на то, чтобы дома отапливать?

Судя по внешней политике Франции, денег в ближайшее десятилетие у них не будет.

Выходит, единственный вариант – провести Игры-2024 куце, скромненько, сэкономив на всем и намного опустив планку, установленную нами при организации Олимпиады в Сочи и других крупнейших спортивных событий.

Тем более сейчас стоимость организации поднимается каждый день, мы это видим по новостям из Европы.

А если они все-таки смогут изыскать деньги, то народ своих политиков не поймет: они будут возмущаться, почему температура воды в олимпийском бассейне будет выше, чем температура воды у них дома. Вы же знаете, насколько трепетно к этому относятся европейцы.

Поэтому я призываю наших европейских коллег еще раз трезво оценить ситуацию. Если им не по карману проводить Олимпийские игры, пусть отказываются.

А еще лучше: пусть направляются в Олимпийский комитет России и попросят протянуть им руку помощи, взяв организацию Игр-2024 на себя.

Думаю, что у нас есть все возможности организовать Олимпийские игры в лучшем виде. Инфраструктура есть, возможности есть, опыт есть, желание – тоже.

Почему бы и нет? В очередной раз протянем руку помощи Европе, будем их спасать», – сказал депутат.

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