«Спартак» высмеял «Краснодар» и подшутил над «Зенитом» кадрами из «Бэтмена», «Криминального чтива», «Американского психопата» и другими мемами

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«Спартак» выложил ролик с эпизодами матча с «Краснодаром» и кадрами из разных фильмов.

Красно-белые разгромили «быков» во 2-м туре Мир РПЛ со счетом 4:1.

Видеоролик состоит из различных фрагментов игры, включая удаление хавбека «Краснодара» Александра Черникова, голевые эпизоды, танец полузащитника московского клуба Квинси Промеса, назначение пенальти в ворота «Спартака». Они перемежаются сценами из фильмов «Криминальное чтиво», «Бэтмен», «Американский психопат», сериала «Парки и зоны отдыха», мультсериала «Симпсоны» и других произведений.

Также в ходе ролика красно-белые шутят над «Зенитом», работой судей, ситуацией в таблице чемпионата.

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