«Спартак» высмеял «Краснодар» и подшутил над «Зенитом» кадрами из «Бэтмена», «Криминального чтива», «Американского психопата» и другими мемами

«Спартак» выложил ролик с эпизодами матча с «Краснодаром» и кадрами из разных фильмов.

Красно-белые разгромили «быков» во 2-м туре Мир со счетом 4:1.

Видеоролик состоит из различных фрагментов игры, включая удаление хавбека , голевые эпизоды, танец полузащитника московского клуба Квинси Промеса, назначение пенальти в ворота . Они перемежаются сценами из фильмов «Криминальное чтиво», «Бэтмен», «Американский психопат», сериала «Парки и зоны отдыха», мультсериала «Симпсоны» и других произведений.

Также в ходе ролика красно-белые шутят над , работой судей, ситуацией в таблице чемпионата.