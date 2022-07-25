«Спартак» высмеял «Краснодар» и подшутил над «Зенитом» кадрами из «Бэтмена», «Криминального чтива», «Американского психопата» и другими мемами

«Спартак» выложил ролик с эпизодами матча с «Краснодаром» и кадрами из разных фильмов.
Красно-белые разгромили «быков» во 2-м туре Мир РПЛ со счетом 4:1.
Видеоролик состоит из различных фрагментов игры, включая удаление хавбека «Краснодара» Александра Черникова, голевые эпизоды, танец полузащитника московского клуба Квинси Промеса, назначение пенальти в ворота «Спартака». Они перемежаются сценами из фильмов «Криминальное чтиво», «Бэтмен», «Американский психопат», сериала «Парки и зоны отдыха», мультсериала «Симпсоны» и других произведений.
Также в ходе ролика красно-белые шутят над «Зенитом», работой судей, ситуацией в таблице чемпионата.