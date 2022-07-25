«Челси» заблокирует переходы Алонсо и Аспиликуэты в «Барселону» из-за Кунде

разозлился на «Барселону» и не отпустит двух своих игроков в испанский клуб.

Каталонцы на протяжении долгого времени вели переговоры о переходе защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

Однако лондонцы приняли решение заблокировать трансферы игроков в «Барселону».

Причиной тому является активное включение каталонской команды в вопрос подписания защитника «Севильи» Жюля Кунде, которым «Челси» также интересуется и делал предложение на 65 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Барселона» согласовала трансфер Кунде за 50 миллионов евро плюс еще 10 миллионов в качестве бонусов.