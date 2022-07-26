Фати хочет, чтобы Месси вернулся в «Барсу»: «Чтобы в будущем он мог уйти через парадную дверь, как и положено лучшему в истории»

хочет, чтобы вернулся в «Барселону».

– Как смотришь на новые трансферы?

– Очевидно, что из нас получается отличная команда, очень конкурентоспособная. Усиление даст нам многое. Все они отличные игроки.

– Смотришь на следующий сезон с оптимизмом?

– Да. Мы знаем, что за последние годы выиграла только один Кубок, и для «Барсы» это непозволительно.

– Ты беспокоишься о конкуренции в атаке?

– Нет, наоборот. Это будет очень хорошо и для команды, и для игроков. Никто не будет расслабляться. Теперь, если ты не будешь хорошо работать, ты не будешь играть, потому что есть игрок твоего уровня, который поднажал. Это будет держать нас всех на взводе.

– Хотел бы ты, чтобы Месси вернулся в «Барсу»?

– Конечно! Чтобы в будущем он мог уйти, как он того заслуживает – через парадную дверь, как и положено лучшему в истории, – сказал вингер «Барселоны».