«Зенит» продлил Вендела, Харден подписал контракт с «Филадельфией», Игнатьев перешел в «Локомотив», «Барса» получит 400 млн евро от продажи телеправ и другие новости

1. «Зенит» продлил контракт с Венделом до 2027 года. Полузащитник, который мог уйти во «Фламенго», заявил о желании играть за петербуржцев до конца карьеры.

2. Джеймс Харден подписал контракт с «Филадельфией» на два года. Баскетболист заработает 68,6 млн долларов. Тут объясняем, почему это выгодно и клубу, и игроку.

3. «Барса» получит 400 млн евро от передачи еще 15% телеправ на 25 лет, но для регистрации новичков этого все еще недостаточно. Тем не менее благодаря сделке с инвестиционной компанией Sixth Street у каталонцев появится 200 млн евро на трансферы.

4. Трансферные новости. Иван Игнатьев подписал с «Локо» контракт по схеме «1+2», форвард взял 9-й номер. Экс-хавбек «МЮ» Лингард перешел в «Ноттингем Форест», это 11-й трансфер новичка АПЛ. 35-летний Беленов бесплатно перешел в «Рубин». «Ростов» объявил о возвращении вратаря Медведева.

Роналду либо уйдет в «Атлетико», либо останется в «МЮ», Мендеш настаивает на смене клуба. Также агент Криштиану предлагал «Барселоне» подписать португальца до перехода Левандовского. «Барселона» предложит «Севилье» почти 60 млн евро за Кунде до конца недели, «Челси» дает около 65. «Барса» может купить воспитанника «Реала» Регилона у «Тоттенхэма», если трансфер Алонсо из «Челси» сорвется. Вейналдум согласен перейти в «Рому», римляне хотят, чтобы «ПСЖ» взял на себя половину его зарплаты. «МЮ» не продаст Марсьяля этим летом, Тен Хаг решил его оставить, но и предложений нет.

«Фейеноорд» сможет выкупить Шиманьского за 11 млн евро после аренды, «Динамо» получит 20% от перепродажи. «Динамо» заплатит 3,5 млн евро за парагвайца Фернандеса, контракт – на 5 лет.

5. ЭСК поддержала все 5 спорных решений Безбородова в матче «Спартака» и «Ахмата». Пинок Шелии квалифицировали как неспортивное поведение.

6. Чемпионат мира по легкой атлетике. Ноа Лайлс победил в беге 200 метров с четвертым результатом в истории (побил рекорд США, быстрее пробегали только Болт и Блэйк). Шерика Джексон из Ямайки выиграла эту же дистанцию у женщин.

7. Дарвин Нуньес впервые забил за «Ливерпуль» после трансфера, и сразу покер! Форвард не пожалел «Лейпциг» Тедеско (5:0), при этом отыграв всего один тайм. Мемы про промахи отменяются?

8. Датский велогонщик Jumbo-Visma Йонас Вингегард выиграл 18-й этап многодневки «Тур де Франс», Погачар – 2-й, ван Арт – 3-й, Власов – 9-й. При этом победил Вингегард красиво – во время гонки он дождался упавшего словенца Тадея Погачара, пожал ему руку и продолжил борьбу.

9. Хачанова обокрали во время турнира в Гамбурге. Грабители проникли в номер теннисиста и взломали сейф.

10. Садьо Мане признан лучшим африканским игроком сезона, Сенегал – лучшей сборной.

11. У Пиняева, которому накануне стало плохо на тренировке «Крыльев Советов», диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс. Знакомая 17-летнего игрока из «Чертаново» рассказала, что Сергей может пропустить полгода.

12. «Кельн» попросил УЕФА исключить белорусские клубы из еврокубков.

13. Криштиану Роналду сделал пожертвование благотворительному фонду, помогающему людям с аутизмом.

14. Владельца «Эдмонтона» Каца обвиняют в том, что он заплатил 17-летней балерине 75 тысяч долларов за сексуальные услуги.

15. Кайлер Мюррей подписал 5-летний контракт с «Аризоной» на 230,5 млн долларов. Квотербек стал 2-м в НФЛ по среднегодовой зарплате.

Цитаты дня.

Уткин о каминг-ауте Касаткиной: «Кто с кем спит – личное дело каждого. Это вопрос не морали, а свободы личности»

Аршавин о возвращении клубов РПЛ в еврокубки: «2025 год – самый ранний вариант. Надо отпустить легионеров и делать ставку на своих»

Широков о клубах Крыма и РФС: «Нам что важнее – сохранить суверенитет или посмотреть, что скажут какие-то петухи из Европы?»

Софья Тартакова: «Рыбакина мне отказала в интервью. В том числе из-за того, что «Матч ТВ» выпустил «Есть тема», где ее уличали, что она родину предала»

Татьяна Тарасова: «Я могу понять тех, кто захочет поменять гражданство. Это не измена родине, а выбор от безысходности»

Олег Матыцин: «Лишать права на участие в Олимпийских играх будет преступлением. Политика построения, а не сжигания мостов должна превалировать»

Мостовой готов возглавить клуб РПЛ: «Если не получится – я же не гарантирую результат. Это пусть Абаскаль сомневается, справится ли»