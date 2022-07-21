Софья Тартакова: «Рыбакина мне отказала в интервью. В том числе из-за того, что «Матч ТВ» выпустил «Есть тема», где ее уличали, что она родину предала»

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Софья Тартакова рассказала, что спортсмены не ходят на «Матч ТВ» из-за шоу «Есть тема». Вчера она раскритиковала выпуск об Андрее Рублеве и Дарье Касаткиной, и ее отстранили от работы на канале.

«Спортивная журналистика не существует без спортсменов. Не будет спортсменов – не будет спортивной журналистики, нас не будет. О ком нам рассказывать? О депутате ЛДПР, который приходит на «Есть тема»? Друг друга обсуждать и поливать помоями? Или сидеть и по картинке рассказывать о том или ином матче?

Самое главное, что у нас есть, – это герои. И мы сейчас катастрофически лишаемся героев из-за программы «Есть тема».

Я об этом публично не рассказывала, но после того, как Лена Рыбакина выиграла «Уимблдон»… Ты знаешь, что я очень давно знакома с этой девочкой, что ее папа был продюсером «НТВ-Плюс», что в телевизионной, спортивной тусовке мы ее всегда воспринимали как свою. И, конечно, с большой симпатией к этой победе относимся.

У меня не получилось записать интервью с Леной. Я была с ней на связи по ходу турнира, у нас была принципиальная договоренность, но вышла программа «Есть тема», в которой ее, скажем так, эксперты косвенно – и даже не косвенно – обвиняли в том, что она спортивная проститутка.

Я не могу ручаться, что конкретно это словосочетание звучало, но контекст был, что если Казахстан забанят и она не сможет выступать под флагом этой страны – она что, опять поменяет гражданство? Все это было очень некрасиво.

И на фоне этого у меня есть задание от моего телеканала. Мне звонили все: Соня, ты обязана записать интервью с Еленой Рыбкиной. Я получила отказ от Лены. Сначала от ее команды, а потом через неделю она сама вышла на связь и сказала: ничего личного, но в связи со всей ситуацией – с дележкой ее гражданства, с дележкой ее титула – ей агенты посоветовали не общаться с журналистами.

Я думаю, это было в том числе из-за того, что наш канал выпустил такую программу, где ее уличали в том, что она родину предала. Всю программу Антон, который ее не знает и не знаком ни с ней, ни с ее семьей, убеждал зрителей, что она очень переживает, что не может надеть российский флаг, что не может называть себя русской или российской спортсменкой.

Это какой-то абсолютный абсурд. Может быть, нужно в спорте немного находиться? Не просто сидеть на трибуне с фанатами «Спартака» – хотя я прекрасно к этим ребятам отношусь? Но нужно как-то и в спортивной индустрии общаться», – сказала Тартакова в интервью Sports.ru.

«Было стыдно, будто я подавала презервативы с какашками, а они их кидали в Касаткину и Рублева». Тартакова – о «Есть тема» и отстранении с «Матч ТВ»

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