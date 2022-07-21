Вейналдум согласен перейти в «Рому». Римляне хотят, чтобы «ПСЖ» взял на себя половину его зарплаты

Джорджиньо Вейналдум готов покинуть «ПСЖ» спустя год после перехода.
31-летний полузащитник сообщил генеральному директору «Ромы» Тиагу Пинту, что согласится на переход в римскую команду.
Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье на нидерландца не рассчитывает, поэтому парижане открыты для его трансфера.
«Рома» намерена арендовать Вейналдума с правом выкупа. Также римляне хотят, чтобы «ПСЖ» взял на себя половину зарплаты футболиста – он получает 9 миллионов евро в год.
Ожидается, что сделку могут согласовать уже на следующей неделе. У руководителей клубов хорошие отношения.
Вейналдум отыграл в «ПСЖ» всего один сезон, перебравшись год назад из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Его статистика – здесь.