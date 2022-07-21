Лингард перешел в «Ноттингем Форест». Экс-хавбек «МЮ» – 11-й трансфер новичка АПЛ

стал игроком .

Переход бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» подтвердил Милтиадис Маринакис, сын владельца клуба Эвангелоса Маринакиса.

Милтиадис опубликовал фото с футболистом, который держит в руках футболку «Ноттингем Форест», и написал: «Добро пожаловать, Джесси Лингард». Клубный аккаунт «Ноттингем Форест» ретвитнул эту запись.

Затем клуб подтвердил переход официально, сообщив, что Лингард взял 10-й номер в команде. Как сообщает The Athletic, футболист подписал с командой контракт сроком на один год.

Лингард – 11-й трансфер новичка АПЛ на вход в это трансферное окно.

Фото: twitter.com/mil7iadis