«Барса» может купить воспитанника «Реала» Регилона у «Тоттенхэма», если трансфер Алонсо из «Челси» сорвется

«Барселоне» интересен воспитанник «Реала» Серхио Регилон, выступающий за «Тоттенхэм».

Руководство каталонского клуба считает усиление позиции левого защитника необходимостью, но в первую очередь собирается подписать Жюля Кунде из «Севильи», который играет в центре обороны, а также правого защитника Сесара Аспиликуэту.

, тоже выступающий в составе лондонского клуба, – приоритет «Барсы» на позицию левого защитника. Однако из-за того, что клубам пока не удается договориться о сумме трансфера 31-летнего футболиста, сине-гранатовые составили список альтернативных вариантов усиления.

По данным Mundo Deportivo, в него вошел защитник .

Несколько недель назад 25-летнего футболиста уже предлагали «Барсе» – его агент Киа Джурабчиан сообщал боссам каталонского клуба, что игрок открыт для трансфера. Одной из главных причин, по которой Регилона считают хорошим вариантом для усиления левого фланга обороны, является его низкая цена.

В этот вторник Джурабчиан встречался с Матеу Алемани и Йорди Кройффом в Майами. Киа также представляет интересы вратаря «Барселоны» Нето – будущее 33-летнего вратаря, на которого не рассчитывает Хави, остается неопределенным. Нето отказался уходить в «Сельту», так как этот вариант его не убедил.

Регилон – воспитанник , он попал в систему клуба в 2005 году. После нескольких аренд он окончательно покинул «Мадрид», перейдя в «Тоттенхэм» за 25 млн евро.

Сообщалось, что у «Реала» есть право обратного выкупа игрока за 40 млн евро.