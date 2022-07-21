Широков о клубах Крыма и РФС: «Нам что важнее – сохранить суверенитет или посмотреть, что скажут какие-то петухи из Европы?»

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Роман Широков высказался о ситуации с крымскими футбольными командами.

– Крым в составе России 8 лет, мы все время что-то нянчимся. Говорим, что нас вернут через 2 года в еврокубки – и давайте Крым не принимать…

Давайте не будем принимать Донецк, Луганск, Херсон. И давайте будем смотреть на это ЛГБТ-сообщество, что оно нам скажет.

– Если принимаем Крым, еврокубков не будет.

– Так нам что важнее – сохранить суверенитет или посмотреть, что нам скажут какие-то петухи из Европы? Мне кажется, что первое. В этой парадигме и надо действовать, – сказал бывший хавбек «Зенита» и сборной России.

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