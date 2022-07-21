Велогонщик Вингегард выиграл этап «Тур де Франс», дождавшись упавшего конкурента во время гонки

Датский велогонщик Йонас Вингегард проявил принцип фэйр-плей в ходе 18-го этапа многодневки «Тур де Франс».

Во время гонки Вингегард ушел в отрыв вместе со словенцем Тадеем Погачаром, который упал на одном из поворотов и потерял несколько секунд. Вингегард дождался соперника, после чего спортсмены пожали руки и продолжили борьбу.

На финише сильнее оказался датчанин, который укрепил свое лидерство в общем зачете «Тур де Франс». Погачар остался на втором месте – и в гонке, и в зачете.

Вингегард выступает за команду Jumbo-Visma, Погачар – за UAE Team Emirates.

«Тур де Франс». 18-й этап. Вингегард победил и упрочил лидерство в общем зачете, Погачар – 2-й, ван Арт – 3-й, Власов – 9-й

Кадры из трансляции канала Eurosport: