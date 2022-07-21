«Барса» получит 400 млн евро от передачи еще 15% телеправ на 25 лет. Для регистрации новичков этого недостаточно

передает еще часть телевизионных прав инвестиционной компании Sixth Street.

Diario Sport сообщает о том, что сегодня «блауграна» подписала документы, в соответствии с которыми партнеры предоставят ей 400 млн евро, а взамен на 25 лет получат 15% телеправ. Ранее каталонцы уже продали этому фонду 10% за 207,5 млн евро.

В результате так называемой активации второго экономического рычага, направленного на укрепление финансового положения клуба, «Барселона» избавится от задолженности, изначально составлявшей примерно 550 млн евро.

Однако для регистрации новых футболистов ей потребуется активировать и третий рычаг, которым станет продажа 49% прав на Barça Studios (фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба).

На данный момент клуб нуждается примерно в 100 млн евро, и получить эту сумму необходимо до старта чемпионата .

«Барселона» за 207,5 млн евро продала 10% своих телеправ в Ла Лиге американской инвесткомпании Sixth Street