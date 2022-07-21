Татьяна Тарасова: «Я могу понять тех, кто захочет поменять гражданство. Это не измена родине, а выбор от безысходности»

Татьяна Тарасова высказалась о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Мы, тренеры, знаем как никто другой, что жизнь спортсменов очень коротка, очень. Я могу понять тех, кто захочет поменять гражданство, и могу остаться с теми, кто не будет этого делать.

Если другого выбора нет, и твоя спортивная жизнь измеряется 2-3 годами, а иногда и годом, то наверняка кто-то над этим задумается. Это не измена родине и не предательство! Это просто выбор от безысходности.

Я никого не призываю и никому ничего не советую, но спортсменов, которые теряют возможность участвовать в соревнованиях, всегда пойму. Спорт, соревнования и победы – их жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.