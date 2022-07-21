Владельца «Эдмонтона» Каца обвиняют в том, что он заплатил 17-летней балерине 75 тысяч долларов за сексуальные услуги

Владелец «Эдмонтона» Дэрил Кац обвиняется в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

В недавно поданном гражданском иске в США утверждается, что миллиардер заплатил несовершеннолетней балерине 75 тысяч долларов в обмен на «сексуальные услуги», сообщает CBC.

Обвинения не были доказаны. Они были выдвинуты в ответ на иск о сексуальном насилии, поданный 7 начинающими балеринами в 2021 году против учителя танцев Митчелла Тейлора Баттона и его жены Дасти Баттон.

В иске балерин утверждается, что «Баттоны злоупотребляют своим положением и авторитетом в танцевальном сообществе, чтобы завоевать лояльность и доверие молодых танцоров», пара «использует эти отношения, чтобы принуждать к половым актам с применением силы и мошенничества».

Ранее в этом месяце Баттон и его жена подали встречный иск в Окружной суд США в Неваде, признав «групповые сексуальные отношения» по обоюдному согласию с Сейдж Хамфрис, главной истицей в деле.

В иске говорится, что их «любящий и поддерживающий» роман начался в 2017 году, когда Хамфрис было 18 лет. При этом утверждается, что ранее она три раза была вовлечена в сексуальные отношения в несовершеннолетнем возрасте с мужчинами намного старше ее, включая Каца.

Иск направлен на то, чтобы привлечь этих мужчин к ответственности за любой нанесенный ущерб. При этом в заявлении говорится, что если есть цена, которую нужно заплатить, «ее должны заплатить те, кто фактически участвовал в незаконных действиях с ней».

К заявлению прилагаются скриншоты сообщений, которыми якобы обменивались Хамфрис и Кац. В судебных документах говорится, что Кацу на тот момент было 53 года, а балерине – 17.

Адвокат Роберт Клиге, представляющий Каца, опроверг обвинения. Он сообщил, что у его клиента никогда не было сексуальных отношений с Хамфрис. Весной 2016 года они дважды встречались для обсуждения проекта, который 17-летняя балерина предлагала кинокомпании Каца Silver Pictures. Деньги переводились в рамках деловых отношений.

Ранее против Каца уже выдвигались подобные обвинения. В 2017 году против него был подан иск, в котором утверждалось, что Кац предложил актрисе Грейс Санто 20 тысяч долларов в день за секс.