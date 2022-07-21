Роналду либо уйдет в «Атлетико», либо останется в «МЮ». Мендеш настаивает на смене клуба (L’Équipe)

У Криштиану Роналду осталось два варианта продолжения карьеры.

Португалец продолжает настаивать на трансфере из «Манчестер Юнайтед» – наиболее предпочтительным для него вариантом стал бы переход в клуб, который выступает в чемпионов.

Как пишет L’Équipe, Роналду отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии. Один из местных клубов предлагал 30 млн евро за трансфер, еще 20 млн евро в качестве комиссии агенту игрока, а также 250 млн евро зарплаты по 2-летнему контракту.

Также в окружении Роналду опровергли, что он может вернуться в .

В связи с этим у 37-летнего нападающего осталось два варианта продолжения карьеры – он может либо перейти в , либо остаться в «Манчестер Юнайтед». Мадридский клуб заинтересован в Роналду и удовлетворяет его требованиям.

Как отмечается, вариант, при котором Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», маловероятен. На его уходе настаивает агент , который считает, что его неспособность найти для португальца клуб из Лиги чемпионов станет ударом по репутации.

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