Роналду либо уйдет в «Атлетико», либо останется в «МЮ». Мендеш настаивает на смене клуба (L’Équipe)

У Криштиану Роналду осталось два варианта продолжения карьеры.
Португалец продолжает настаивать на трансфере из «Манчестер Юнайтед» – наиболее предпочтительным для него вариантом стал бы переход в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.
Как пишет L’Équipe, Роналду отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии. Один из местных клубов предлагал 30 млн евро «Манчестер Юнайтед» за трансфер, еще 20 млн евро в качестве комиссии агенту игрока, а также 250 млн евро зарплаты по 2-летнему контракту.
Также в окружении Роналду опровергли, что он может вернуться в «Спортинг».
В связи с этим у 37-летнего нападающего осталось два варианта продолжения карьеры – он может либо перейти в «Атлетико», либо остаться в «Манчестер Юнайтед». Мадридский клуб заинтересован в Роналду и удовлетворяет его требованиям.
Как отмечается, вариант, при котором Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», маловероятен. На его уходе настаивает агент Жорже Мендеш, который считает, что его неспособность найти для португальца клуб из Лиги чемпионов станет ударом по репутации.
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