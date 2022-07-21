Мендеш предлагал «Барселоне» подписать Роналду до перехода Левандовского

Агент Жорже Мендеш изучал возможность перехода Криштиану Роналду в «Барселону».
Мендеш предлагал каталонскому клубу пригласить 37-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» до того, как сине-гранатовые оформили трансфер Роберта Левандовского.
Несмотря на то, что португалец готов пойти на снижение зарплаты на 30%, интереса от других команд к нему нет. Ни «Атлетико», ни «Реал» не намерены приглашать его.
Сам Роналду хотел бы сменить клуб не только ради игры в Лиге чемпионов, но и для того, чтобы не только на нем висело бремя ответственности за результаты.