Мендеш предлагал «Барселоне» подписать Роналду до перехода Левандовского

Агент Жорже Мендеш изучал возможность перехода в «Барселону».

Мендеш предлагал каталонскому клубу пригласить 37-летнего форварда до того, как сине-гранатовые оформили трансфер Роберта Левандовского.

Несмотря на то, что португалец готов пойти на снижение зарплаты на 30%, интереса от других команд к нему нет. Ни , ни не намерены приглашать его.

Сам Роналду хотел бы сменить клуб не только ради игры в Лиге чемпионов, но и для того, чтобы не только на нем висело бремя ответственности за результаты.