«Фейеноорд» сможет выкупить Шиманьского за 11 млн евро после аренды. «Динамо» получит 20% от перепродажи

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Стали известны детали о скором переходе Себастьяна Шиманького из «Динамо» в «Фейеноорд».

По информации «Спорт-Экспресса», для «Фейеноорда», который берет футболиста московского клуба в аренду на год, действует опция выкупа игрока.

Следующим летом клуб из Нидерландов сможет выкупить поляка за 11 млн евро. Кроме того, по условиям сделки «Динамо» получит 20% от суммы последующей продажи.

Летом 2019 года Шиманьски перешел в «Динамо» из «Легии» за 5,5 млн евро.

В минувшем сезоне атакующий полузащитник провел 32 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 передач. Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.

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