Мане признан лучшим африканским игроком сезона, Сенегал – лучшей сборной

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Садьо Мане стал обладателем приза лучшему африканскому игроку сезона.

Полузащитник сборной Сенегала получил награду на торжественной церемонии в Марокко.

Вингер, перешедший летом в «Баварию», опередил бывшего партнера по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха (Египет) и вратаря «Челси» Эдуара Менди (Сенегал), набрав больше голосов.

Мане в прошлом сезоне выиграл с мерсисайдцами Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также в составе «красных» он дошел до финала Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.

В феврале Мане помог сборной Сенегала впервые в своей истории выиграть Кубок Африки. Она же и была признана лучшей африканской сборной сезона в рамках сегодняшней церемонии.

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