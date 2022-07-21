У Пиняева диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс

сообщили о состоянии здоровья хавбека .

«Сегодня в Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено.

Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее.

Желаем Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» – говорится в заявлении «Крыльев».

Пневмоторакс – обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, способное привести к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.

17-летнему хавбеку накануне стало плохо на тренировке самарской команды.

Переживаем за Пиняева: стало плохо на тренировке. Пишут о проблемах с легким