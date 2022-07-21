Кайлер Мюррей подписал 5-летний контракт с «Аризоной» на 230,5 млн долларов. Квотербек стал 2-м в НФЛ по среднегодовой зарплате

Теги НФЛ Аризона Аарон Роджерс Дешон Уотсон деньги Кайлер Мюррей Американский футбол

«Аризона» согласовала условия продления контракта с квотербеком Кайлером Мюрреем.

Пятилетний контракт рассчитан на 230,5 миллионов долларов (гарантированные выплаты – 160 миллионов долларов). В первый год сделки Мюррей заработает 30 миллионов долларов.

Это соглашение делает Мюррея вторым в НФЛ по уровню среднегодовой зарплаты – 46,1 миллиона долларов. На первом месте – квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Аарон Роджерс (50,3 миллиона долларов в год), на третьем – квотербек «Кливленд Браунс» Дешон Уотсон (46 миллионов долларов).

«Аризона Кардиналс» официально подтвердили сделку.

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