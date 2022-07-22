«МЮ» не продаст Марсьяля этим летом. Тен Хаг решил его оставить, но и предложений нет (MEN)

Стали известны перспективы нападающего в .

Как сообщает Manchester Evening News, манкунианцы больше не будут пытаться продать француза этим летом.

Новый главный тренер команды Эрик тен Хаг принял решение оставить игрока в команде, причем сделано это было еще до начала предсезонного турне.

Однако подчеркивается, что и спрос на форварда был низкий, подходящих предложений не поступало.

Марсьяль забил за «МЮ» во всех трех товарищеских матчах этим летом. Он принадлежит клубу АПЛ с 2015 года, но вторую половину прошлого сезона провел в «Севилье».

Со статистикой выступлений 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.