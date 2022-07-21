Нуньес сделал покер за тайм матча с «Лейпцигом». Это его первые голы за «Ливерпуль» – в 3-й товарищеской игре

Нападающий Дарвин Нуньес забил впервые после перехода из «Бенфики» в «Ливерпуль».

Уругваец отметился покером в товарищеской игре с (5:0). Первый мяч был забит им с пенальти на 48-й минуте, второй – после передачи, которую сделал защитник , на 51-й минуте, третий – с паса хавбека Харви Эллиотта на 69-й, четвертый – после ассиста Фабиу Карвалью на 90-й.

В двух предыдущих предсезонных играх – с «Манчестер Юнайтед» (0:4) и «Кристал Пэлас» (2:0) – 23-летнему футболисту отметиться результативными действиями не удалось.

Со статистикой выступлений Нуньеса, приобретенного за 75+25 млн евро, можно ознакомиться здесь.

Промахи Нуньеса в «Ливерпуле» – уже мем. Клопп списывает все на мозоли